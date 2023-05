Amandine Pellissard annonce la triste nouvelle et prend une décision radicale: «Je suis dégoûtée, il faut me laisser le temps d’encaisser» Amandine Pellissard d’abord connue dans l’émission de TF1 « Familles nombreuses, la vie en XXL » puis pour ses vidéos coquines avec son mari Alexandre, annonce une triste nouvelle ce mercredi. Capture Stories

Amandine Pellissard a publié sur sa page Instagram une triste nouvelle : « Mon papa tu es parti le 18 mars 2023… brutalement. Je l’apprends aujourd’hui le 3 mai 2023, d’une façon inattendue et inappropriée… » Elle poursuit avec quelques explications : « J’ai en moi des regrets. Des doutes, de la colère… et celui qui m’a fait tout ce mal ce n’est pas toi mais ton plus jeune frère. Là je suis mal, au plus mal, je pense juste à toi et les regrets qui vont avec ».

Elle partage son désarroi dans ses stories : « Je l’ai appris via le notaire pour la succession. Personne ne m’a prévenue. Il est mort le 18 mars et moi je suis tombée enceinte le 18 février… un mois plus tard, et je ne le savais pas. Il y a tellement de choses que je n’ai pas dites à mon papa. Je suis dégoûtée. La dernière fois que je lui ai parlé c’était il y a 3, 4 ans. C’est très compliqué. Il a fait une crise cardiaque pendant le petit-déjeuner », dit-elle en larmes.

« J’ai vécu des choses atroces dans mon enfance, des violences sexuelles. Mais ce n’était pas lui, c’était son frère. Lui, il ne savait pas, il ne pouvait pas le savoir… Il avait perdu son droit de visite à cause de cela. Aujourd’hui, il n’est plus là. »