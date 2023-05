Des tensions dans le gouvernement qui se répercutent sur votre portefeuille: les rivalités au sein de la Vivaldi pourraient faire perdre jusqu’à 3.000€ net aux Belges!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a coutume de dire que les sept partis (PS, MR, Ecolo-Groen, Open VLD, CD&V et Vooruit) de la coalition Vivaldi ont jusqu’à l’été pour adopter des réformes, qu’il sera ensuite trop tard, la campagne pour les importantes élections de juin 2024 paralysant progressivement les meilleures volontés.

de videos

C’est là qu’est l’os : depuis l’accord sur le conclave budgétaire, puis celui sur la migration, plus rien n’est sorti du 16, rue de la Loi. Ni sur le nucléaire (deadline annoncée en mars), ni sur les pensions (deadline identique et impérative pour demander la libération de la première tranche d’argent européen dans le cadre du plan de relance), ni sur la réforme fiscale (deadline renvoyée à l’été, le 21 juillet, voire un peu plus si affinités).

Sortie musclée

La sortie musclée d’Alexander De Croo, le 1er mai, le faisant descendre de son piédestal de Premier ministre dans l’arène des présidents de parti, a renforcé la conviction qu’il ne faut peut-être plus attendre grand-chose de la majorité, pas non plus une réforme fiscale qui représente un coup de pouce financier non négligeable pour tous les Belges ou une majorité d’entre eux.