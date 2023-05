Le CPAS tire la sonnette d’alarme: 57.000 chômeurs pourraient être exclus en Wallonie!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Limiter les allocations de chômage à deux années. La proposition fait tache d’huile dans la classe politique, quatre partis de la majorité (MR, Open VLD, CD&V et Vooruit) l’ont déjà évoquée. Elle ne stresse pas que les chômeurs de longue durée…

Exclusions à la pelle

« Nous considérons que cette mesure générerait un transfert de charges vers nos 262 CPAS », déclare Luc Vandormael (PS), le président de la Fédération des CPAS de Wallonie sur le site de l’Union des Villes et des Communes. « Pas moins de 57.000 demandeurs d’emploi wallons seraient exclus, car au chômage depuis plus de 2 ans (sur 208.000 chômeurs complets inscrits). Si cette mesure s’applique à l’ensemble du contingent, l’impact serait important pour nos CPAS et ne réglerait pas complètement le sort de ces personnes. »