Haaland bat le record absolu de buts en une saison de Premier League avec 35 réalisations

Le buteur norvégien de 22 ans, qui a inscrit le but du 2-0 à la 71e minute, avait égalé ce record dimanche en marquant face à Fulham. Un record qu’il est désormais le seul à retenir, ayant devancé les Anglais Alan Shearer et Andy Cole.

Cole et Shearer avaient empilé 34 buts, respectivement sous les couleurs de Newcastle en 1993-1994 et de Blackburn en 1994-1995. L’élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Ramené depuis à 20 clubs, le championnat anglais ne s’étale plus que sur 38 journées.