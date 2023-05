Serie A: avec quatre Belges titulaires, l’AC Milan se fait piéger par Cremonese

L’AC Milan, avec quatre Belges titulaires, n’est pas parvenu à battre Cremonese mercredi soir (1-1) lors de la 33e journée de Serie A à San Siro. Avec Lukaku sur le banc, le voisin intériste s’est largement imposé sur le terrain du Hellas Vérone (0-6) Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi étaient alignés pour l’AC Milan mais n’ont pas su faire la différence. Saelemaekers s’est vu refuser un but pour hors-jeu par le VAR (11e). Les Milanais se sont fait peur en encaissant l’ouverture du score (Okereke, 77e) et ont finalement réagi dans les tous derniers instants, via Junior Messias (90e+3).

Les quatre Belges sont sortis en cours de match : Origi et De Ketelaere ont été remplacés par Leao et Giroud (63e), Saelemaekers par Junior Messias et Vranckx par Tonali (75e).

Dans la course à la Ligue des champions, l’Inter réalise la bonne opération en s’imposant largement à Vérone (0-6). Inzaghi n’a pas aligné ni fait entrer Lukaku, pourtant auteur de bonnes prestations récemment, et lui a préféré Dzeko et Martinez en attaque. Les deux ont marqué un doublé (Dzeko : 37e, 61e, Martinez : 55e, 90e+2). Un contre-son-camp de Gaich (31e) et Calhanoglu (36e) ont aussi permis à l’Inter de prendre les 3 points.

L’Inter est 4e (60 points) et profite du nul de Milan (6e, 58 points), mais aussi de celui de la Roma (7e, 58 points) à Monza au même moment (1-1). En l’absence de Kevin De Bruyne, blessé contre Arsenal il y a une semaine et pas encore rétabli, Manchester City a battu West Ham à l’Etihad Stadium (3-0) grâce à Nathan Aké (50e), Erling Haaland (70e) et Phil Foden (85e).