Offrez à votre maman une journée shopping inoubliable grâce au Designer Outlet de Roermond 

Vive le printemps, les nouvelles collections et les nouvelles boutiques au Designer Outlet de Roermond

Le Designer Outlet de McArthurGlen à Roermond (situé au sud des Pays-Bas) entame ce printemps avec de rafraîchissantes collections, de nouvelles marques et des réductions exceptionnelles. Lors des journées Late Night Shopping, pendant le long week-end de l’Ascension du jeudi 18 au dimanche 21 mai inclus, faites vos achats en soirée avec des réductions allant jusqu’à 70 % sur le prix de détail. Profitez également de la musique live et d’animations pour les enfants.

Le Designer Outlet Center de Roermond propose toute l’année des marques haut de gamme assorties de réductions sur le prix de détail. Il y a l’embarras du choix : Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Gucci, Emporio Armani ou encore Prada. Mais le centre commercial aux airs de village offre bien plus que de bonnes affaires dans les domaines du prêt-à-porter, de la décoration, de la beauté et du sport.

Lors des journées Late Night Shopping, le centre vous réservent de nombreuses surprises : ouvertures prolongées, réductions supplémentaires et animations pour petits et grands. Ces jours-là aussi, profitez d’une pause bien méritée dans l’un des nombreux restaurants et cafés ou sur l’une des terrasses ensoleillées.

A l’occasion de la fête des mamans, offrez-lui une journée shopping inoubliable grâce au Designer Outlet de Roermond

A gagner : 10 x 1 carte cadeau de 250 euros pour votre maman !

Envoyez le code OUTLET au 6010 suivi de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale)

Fin du concours le mercredi 10 mai à 23h59.