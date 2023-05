Une vaste étude relativise le lien entre vaccins Covid et troubles menstruels: «S’il y a des troubles, ils ne semblent pas assez graves que pour consulter»

Il n’y a pas de « base solide à un lien de cause à effet entre la vaccination contre le SARS CoV-2 et le fait de consulter pour un trouble ou des saignements menstruels », concluent les auteurs de cette étude publiée dans le British Medical Journal (BMJ).

Sur la base de ces déclarations, l’Agence européenne du médicament (EMA) a notamment fini par inclure la présence de saignements menstruels importants comme effet secondaire possible des vaccins à ARN messager, ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

L’étude du BMJ est donc l’une des premières études de grande ampleur qui essaient de préciser la probabilité d’un lien de cause à effet entre vaccination et troubles menstruels.

Toutefois, cette association est « faible et non uniforme » et, dans le détail, ne cadre pas forcément avec l’hypothèse d’un lien de cause à effet, jugent les chercheurs.