Les investisseurs achètent moins de biens immobiliers

Au premier trimestre de cette année, le nombre d'actes d'achat de biens immobiliers est inférieur à celui de la même période de l'année dernière et à celui de 2021. Il y a également une baisse d'un trimestre à l'autre. "Néanmoins, nous observons une baisse plus nette des achats d'investissement", indique le site minister.

Les actes d'achat d'investissement sont passés de 24 169 au premier trimestre 2021 à 20 841 au premier trimestre 2022, et à 16 331 au dernier trimestre, soit une baisse de 32 % en deux ans. La hausse des taux d'intérêt rend l'emprunt plus coûteux, ce qui pèse sur le rendement locatif d'un investisseur.

En outre, l'immobilier est également davantage concurrencé par d'autres investissements en raison de cette hausse des taux d'intérêt. Les obligations et les comptes à terme offrent aujourd'hui des coupons plus élevés et plus d'intérêts que pendant les années de politique de taux zéro des banques centrale.