Chaos total au Paris Saint-Germain: des supporters se sont rassemblés devant le domicile de Neymar, Lionel Messi et Christophe Galtier insultés devant le siège du club (vidéos)

Ce mercredi, le CUP (Collectif Ultras Paris) avait appelé à une mobilisation de ses partisans devant le siège du club. Les supporters y ont fait passer plusieurs messages quant à leur volonté de changements, mais des slogans insultants ont également été entendus. Lionel Messi et Christophe Galtier ont ainsi été visés par ces débordements verbaux.

La tension monte autour du Paris Saint-Germain, et l’affaire Messi semble avoir été le catalyseur de la colère de certains supporters parisiens.

Ce mercredi soir, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a publié un communiqué pour condamner l’attitude de ces supporters parisiens : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux ».