«Il est parent avec Messi», «inspecteur gadget»: le look de Kevin De Bruyne fait le buzz sur les réseaux sociaux (photo)

Absent à cause d’une blessure, Kevin De Bruyne n’a pas pu jouer le rencontre de ce mercredi soir face à West Ham. Mais cela n’a pas empêché le capitaine de nos Diables rouges de passer sur la pelouse pour féliciter ses coéquipiers après leur succès 3-0.

Jusque-là, rien d’anormal. Mais sur les réseaux sociaux, le look de Kevin De Bruyne a fait le buzz ! Vêtu d’un grand manteau beige ainsi que d’un pull a priori banal, le Belge ne ressemblait pas du tout au look que l’on peut habituellement voir des footballeurs professionnels. Et comme on pouvait l’imaginer, cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux ! « Le mec a carotte les fringues de qui ? », s’est étonné un supporter sur Facebook. D’autres, eux, ont été plus drôle : « Inspecteur gadget » ou encore en le comparant à Lionel Messi, qui n’a jamais vraiment été connu pour son look : « Il est parent avec Lionel Messi ».