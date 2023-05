Guerre en Ukraine: «La Russie a mis en scène une tentative d’assassinat contre Poutine»

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Russie affirmait avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d’attaquer le Kremlin, dénonçant au passage une tentative d’assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations militaires à Moscou.

Pour le groupe américain « Institute for the Study of War » (ISW), la prétendue « tentative d’assassinat » du président russe Vladimir Poutine a très probablement été mise en scène par la Russie, explique HLN. Le Kremlin espère ainsi justifier une nouvelle mobilisation à grande échelle des citoyens russes en première ligne.