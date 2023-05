Le constructeur automobile allemand BMW enregistre une baisse de son bénéfice net et des ventes au premier trimestre

Le bénéfice d’exploitation (EBIT) a cependant grimpé de 58,5 %, à 5,4 milliards, porté par les prix de vente toujours élevés des véhicules du constructeur de voitures haut de gamme et par la préférence des clients pour les modèles les plus chers.

L’entreprise fait face à une baisse de ses ventes d’automobile de 1,5 % sur un an, notamment marquée en Chine et en Europe, où elles ont chuté respectivement de 6,6 % et de 1,9 %, a détaillé le groupe.