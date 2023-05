Des élections locales au Royaume-Uni: untest pour la majorité de Rishi Sunak

Les enquêtes d’opinion montrent que les électeurs sont principalement préoccupés par l’inflation, qui dépasse les 10 % depuis des mois, et la crise du système public de santé, frappé par des grèves à répétition, et notamment un mouvement sans précédent des infirmières.

En réponse, Rishi Sunak lui a opposé les « impôts locaux plus élevés » et les « promesses brisées » des travaillistes.

Avant d’arriver au pouvoir respectivement en 1997 et 2010, le travailliste Tony Blair et le conservateur David Cameron avaient tous deux remporté des succès avec une avance à deux chiffres aux élections locales précédant les élections générales, a souligné M. Curtice sur la BBC.

Un « focus group », groupe de discussion d’électeurs destiné à sonder l’humeur de l’opinion publique, a livré un verdict cinglant sur les conservateurs, bien que Rishi Sunak s’en sorte un peu mieux personnellement. Invités par le cercle de réflexion « More in Common » (Plus en commun) à décrire l’état du pays en un mot, les participants ont cité « cassé », « pagaille », « bazar », « difficultés » et « crise ».