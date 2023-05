La société d’ingénierie wallonne John Cockerill va construire des usines d’hydrogène

Les détails financiers n’ont pas été communiqués. Selon les promoteurs, le secteur de l’énergie et l’industrie lourde se trouvent à un tournant majeur. Pour atteindre les objectifs climatiques, ils doivent être décarbonisés et l’hydrogène vert joue un rôle clé à cet égard.

Technip Energies et John Cockerill ont déjà de l’expérience dans ce secteur : le premier a déjà livré plus de 270 usines d’hydrogène dans le monde, le second détient une part de marché de plus de 20 % sur le marché des électrolyseurs (qui mettent l’eau sous tension, créant ainsi de l’hydrogène et de l’oxygène, ndlr). Avec leur coentreprise, elles entendent désormais proposer une solution globale, « depuis les services de décision de préinvestissement, y compris les conseils techniques et financiers, jusqu’à la fourniture de produits propres, la mise en œuvre du projet, l’exploitation et la maintenance ».