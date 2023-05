La presse catalane est en émoi: nouveau rebondissement dans le dossier Lionel Messi à Barcelone

Le rêve réalisé ? Comme annoncé ce mardi après l’annonce de la suspension de deux semaines prononcée par le PSG contre Lionel Messi, le FC Barcelone se montre confiant pour accueillir son idole cet été. Un état d’esprit partagé par la presse catalane, ce jeudi. Le journal Sport fait sa Une sur la Pulga, qui a quitté le club en 2021 alors que les finances ne permettaient pas de lui offrir un nouveau contrat. Près de deux ans plus tard, le Barça active des leviers pour reprendre son histoire d’amour avec l’Argentin.

« Messi se rapproche du Barça », clame le journal en première page de son édition du jour. Il détaille quinze clés pouvant débloquer ce retour régulièrement réclamé par le Camp Nou et toute une ville. Les contours de l’offre avaient déjà filtré : un contrat d’un an (plus un en option), contre un salaire de 25 millions par an (environ 13 millions d’euros nets), soit un quart de ce qu’il touchait au moment de son départ en 2021.