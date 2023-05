Bonne nouvelle pour votre portefeuille: le prix de l’essence et du gasoil de chauffage en baisse dès demain

Dans le détail, l’essence 95 RON E5 et l’essence 95 RON E10 verront leur prix maximum passer à respectivement 1,7650 euro le litre (-0,045 euro) et 1,7310 euro le litre (-0,048 euro). Le litre d’essence 98 RON E5 et celui d’essence 98 RON E10 coûteront quant à eux 1,9110 euro (-0,056 euro) et 1,8870 euro (-0,066 euro).

En outre, le prix du gasoil diesel (application chauffage) baissera lui aussi: à 0,8071 euro le litre (-0,0266 euro) pour moins de 2.000 litres et à 0,7696 euro le litre (-0,0266 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.