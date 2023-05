Audrey a retrouvé l’amour dans les bras de l’ex d’une ancienne candidate de «Secret Story» (photos)

En novembre dernier, on apprenait que Cyril Detaeye et Audrey se séparaient. Lui est bien connu des auditeurs de VivaCité pour son émission « C’est vous qui le dites », elle a intégré l’équipe du réveil de Tipik avec Marco Leulier à la rentrée dernière.

Si Cyril a retrouvé l’amour, voilà qu’Audrey n’est plus un cœur à prendre non plus. L’animatrice est en couple avec Nicolas Godard, un entrepreneur bien connu sur les réseaux sociaux, et qui a longtemps été en relation avec Aurélie Van Daelen, la Belge révélée dans « Secret Story » saison 5.