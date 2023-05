«Meurtres au pays de Galles»: retour en série sur John Cooper, le sordide tueur qui a failli être remis en liberté…

Antisocial, sans une once d’empathie ni remords, égocentrique et désinhibé. Voilà le profil de John Cooper, plus connu sous le nom de « Bullseye Killer ». Entre 1985 et 1998, Cooper a commis plusieurs crimes dont un double meurtre de jumelles et le double meurtre d’un couple quatre ans plus tard. L’homme est aussi responsable d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs. Mais le plus surprenant dans cette affaire est que John Cooper a failli ne jamais être confronté à ses actes. Il était même sur le point d’être libre.

La minisérie revient sur la réouverture du dossier d’enquête de ces différents meurtres. En 2006, le commissaire Steve Wilkins décide de sortir des archives deux affaires de meurtres non résolues dans les années 80. À ce moment-là, John Cooper est catégorisé comme un voleur et cambrioleur. Cambriolages pour lesquels il passera huit ans de sa vie en prison. Mais les Gallois sont loin d’imaginer qu’il est tout bonnement l’un des pires esprits que le pays ait connus.