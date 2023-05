Pep Guardiola admiratif après le nouveau record de buts d’Erling Haaland: «Il est incroyable et il n’a que 22 ans»

L’intéressé, arrivé à City l’été dernier en provenance de Dortmund, a déclaré pour sa part à Sky Sports : « C’est une soirée spéciale et un moment spécial. Je suis très heureux et fier ». Evoquant ce 35e but : « Jack (Grealish) et moi en avons parlé avant le match. Il voulait me donner la passe décisive pour le but du record et je savais que j’aurais le ballon. J’ai vu le gardien arriver et Jack m’a donné un ballon parfait. C’était un sentiment agréable, car chaque but que je marque et surtout le fait de gagner le match sont très importants. »