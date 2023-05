Le SLFP Police sort un livre choc au titre évocateur «Flic de merde» avec, à la clé, un «plan d’actions» pour endiguer la violence à l’encontre de la police!

C’est un livre qu’on ne conseille pas spécialement de lire à celles et ceux qui se destinent à devenir policières et policiers ! Sous peine de déchanter en découvrant une facette du métier qui peut avoir de quoi décourager : la violence à laquelle sont confrontés ces femmes et ces hommes qui ont choisi d’assurer la sécurité de leurs concitoyen(ne)s ; et les conséquences concrètes, parfois on ne peut plus dramatiques, que cela peut avoir sur leurs vies. Le titre suggestif – « Flic de merde » – se veut une évocation de la violence non seulement verbale, mais aussi physique auxquels elles et ils doivent de plus en plus faire face dans l’exercice de leur métier.

« 4,7 millions d’euros »

L’ouvrage, qui fait un peu moins de 200 pages et sort en librairie ce vendredi, vise à dénoncer « la politique de l’autruche en vigueur (considérant) la violence à l’égard de policiers comme « faisant partie intégrante du métier » » et propose des solutions pour tenter d’endiguer le phénomène. Qui prend de l’ampleur au fil du temps. On parle déjà de « 10.000 faits par an », violence verbale et physique confondue, et d’un « coût direct de 4,7 millions d’euros » pour la société au jour d’aujourd’hui ! Témoignages souvent d’une tristesse infinie à l’appui, le SLFP Police veut ici toucher la « corde sensible » de tout un chacun et, a fortiori, de celles et de ceux qui ne voient plus les êtres humains derrière les uniformes de police.