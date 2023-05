«Revenir aux saveurs de mon enfance»

Il s’agit d’un fromage au lait cru de vaches. Idéal à partager à l’apéro, top sur les tartines et le must en raclette! C’est le partenaire idéal aussi en cuisine, dans un généreux burger, sur un plateau de fromages ou en croque-monsieur par exemple.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Je suis fils d’éleveur-cultivateur. J’ai d’abord suivi un parcours éducatif et pédagogique avant de revenir à mes racines, aux saveurs de mon enfance. J’avais ce besoin d’authenticité et cette envie de donner un nouveau sens à mon activité professionnelle.

Comment est fabriqué le Condor ?

Je récupère mon lait à la ferme et je le transporte pour le transformer en fromage. Chauffage, maturation du lait, brassage, emprésurage, tranchage… Ce sont toutes des étapes à traverser avant d’obtenir le caillé qui sera transféré dans des moules. Plusieurs heures de pressage plus tard, direction la saumure puis la cave d’affinage. C’est là, dans cet endroit frais et humide que commence les soins les plus importants. Plusieurs retournements et frottages par semaine sont nécessaires pour développer toutes les saveurs du Condor. Avec ses notes fruitées, lactiques parfois boisée ou fumées, il offre une texture souple, chaleureuse et généreuse à la dégustation.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Je me suis lancé fin 2017 pour élaborer mes premiers essais en partenariat avec le pôle fromager de l’EPASC à Ciney. J’ai utilisé leurs installations pour développer mon activité. Aujourd’hui, mon atelier artisanal de transformation ouvrira très prochainement chez moi, derrière mon domicile à Onhaye. Je pourrai ainsi donner un nouvel élan à mon métier et certainement mettre au point de nouvelles créations. A suivre dès cette année déjà!

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Le matin, lorsque je parcours les paysages de nos régions pour me rendre à la ferme, je me dis souvent que j’ai de la chance de vivre ces instants et d’avoir un métier qui a du sens. Je suis fier de produire un fromage de notre terroir qui sort du conventionnel, de l’industriel. Fier de ce savoir-faire ancestral que je réalise et souhaite un jour transmettre à mes enfants.

Le mot de la fin est pour vous !

Le Condor vaut le détour! Si vous ne l’avez pas encore goûté, il est temps d’oser. Si vous êtes convaincus, n’attendez plus… faites-le rayonner autour de vous et parlez-en! Envie d’un morceau? Retrouvez tous les points de vente sur www.fromagelecondor.be.