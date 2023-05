Découverte traumatisante pour une cliente d’ALDI au Pays de Galles: «Nous ne sommes pas en mesure d’en expliquer la cause», un «serpent mort» se cachait dans sa boîte de conserve!

« Physiquement, je ne pouvais pas me résoudre à le toucher. Alors je l’ai piqué avec une fourchette et tout a bougé d’un coup, après quoi j’ai refusé de regarder à nouveau. Alors je l’ai emballé et je l’ai apporté chez ALDI pour me plaindre et ils m’ont donné deux bouteilles de vin en signe de bonne volonté », continue la cliente. Un porte-parole d’ALDI a finalement apporté une réponse à cette mystérieuse découverte : « Bien que nous ne soyons pas en mesure d’en expliquer la cause exacte, cela peut être dû à une brèche dans l’emballage qui a permis à l’air d’entrer et de faire périr l’article ».