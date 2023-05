«Les Experts: Vegas»: Marg Helgenberger remet son tablier d’experte

Pour marquer le retour des « Experts » de Las Vegas après six ans d’absence, les anciens William Petersen, alias Grissom, et Jorja Fox, alias Sara, avaient rejoint la nouvelle équipe gérée par Maxine Roby (Paula Newsome). Ils ne sont plus de la saison 2 de ce reboot, où c’est au tour de Marg Helgenberger (Catherine Willows) de rappliquer !

Lire aussi Ciné-Télé-Revue a visité le plateau de «How I Met Your Father» à l’occasion de la sortie de la saison 2 sur Disney+ (photos)

« J’avais besoin d’un break », nous a-t-elle avoué sur son départ début 2012. « À un moment, Catherine avait pris trop de place en moi. Elle m’écrasait. » On ignore si la star de 64 ans a empoché 375.000€ par épisode – sa paie « d’avant » –, mais elle nous a dit pourquoi elle a remis le couvert (ou plutôt le scalpel). « Je voulais que Catherine, qui a l’âge qu’elle a (sourire), ait une bonne raison de demander à Maxine de bosser avec elle. »