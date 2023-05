Ressourceriedu Val de Sambre: Vous triez, nous réutilisons et recyclons!

Videz vos maisons de ce qui vous encombre, voilà le service que la Ressourcerie vous propose. Et, c’est gratuit ! « En effet, pour bénéficier de nos services, il suffit de joindre notre call-center », résume Anne-Sophie Canart, la Responsable de la Ressourcerie. « Nous fixons, avec vous, un rendez-vous. Un camion passera à votre domicile récupérer les biens et les objets dont vous souhaitez vous débarrasser. Nous couvrons un territoire de 12 entités communales dans la région de Charleroi. Cela représente pas loin de 390.000 habitants d’Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Ham-Sur-Heure/Nalinnes, Les Bons Villers, Fontaine-L’Evêque et Montigny-le-Tilleul. »

Si le premier objectif se veut la collecte d’encombrants, la Ressourcerie du Val de Sambre va plus loin. « Ces collectes servent au réemploi ou au recyclage. Vos canapés, vos appareils électroménagers, votre mobilier ou encore vos articles de déco, de vaisselle, de livres se voient offrir une seconde vie. Que vos encombrants soient en bon état comme en moins bon état (mais non souillés), nous les collectons. En 2022, nous avons collecté pas loin de 2.300 tonnes. Plus de 80 % des biens et objets collectés ont trouvé une seconde vie soit via une filière de réemploi (seconde main), soit via une filière de recyclage. Le solde a été envoyé vers la filière de valorisation énergétique. »