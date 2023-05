Comines: les jeunes de la cité Geuten inaugurent leur projet de tables de Teqball dans le cadre du budget participatif

Les vacances scolaires ont bien commencé pour les jeunes de l’entité. Quatre tables de Teqball ont été installées et inaugurées. Originaire de Hongrie, le Teqball se joue sur une table et combine à la fois football et tennis de table. Les règles sont simples, s’échanger un ballon avec n’importe quelle partie du corps, sauf les mains. C’est à la Cité Geuten, que l’inauguration a eu lieu. Un moment émouvant pour ces jeunes qui ont monté le projet. « Je trouvais dommage que la plaine de la cité se dégradait. Les plus jeunes s’ennuient, restent derrière leurs écrans. Aujourd’hui, toutes les activités sont loin et chères », nous explique Yaniss Allach, un des jeunes à l’origine du projet. « On en a parlé entre nous et on a eu l’idée des tables de Teqball, car on jouait à se faire des passes sur les balustrades. François Gustin, l’éducateur de rue, nous a alors parlé du budget participatif ». Lire aussi Mauvaise surprise pour Sandrine à Mouscron: à cause d’une erreur du fournisseur ou du SPF Economie, elle doit rembourser les 305€ de sa prime d’énergie!

