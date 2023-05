Le Green School Day revient ce 27 mai

Conscient des défis du 21ème siècle et de ce qu’attend la société de ses jeunes, l’IJJ est pleinement actif dans différents projets novateurs : l’organisation en P45, l’immersion en anglais, l’intégration des élèves de l’enseignement spécialisé, mais aussi le développement durable (l’IJJ est labellisé « école durable » depuis presque 10 ans) et l’esprit d’entreprendre (l’IJJ collabore entre autres avec l’Agence à entrepreneuriat et l’Innovation).

Situé dans un cadre verdoyant à proximité du centre de Charleroi, facile d’accès et bien desservi par les transports en commun, l’Institut Jean Jaurès est une école secondaire à taille humaine qui propose des formations dans les secteurs des langues, de l’économie, des sciences sociales, des arts visuels, du sport et de l’informatique. L’IJJ organise de l’enseignement général, technique de transition, technique de qualification et professionnel, de la 1re à la 7e année.

C’est ainsi que le 27 mai 2023, sur le site de l’IJJ, on trouvera un marché de producteurs locaux, des animations pédagogiques diverses autour du développement durable, des présentations de mini-entreprises d’élèves, un vide-dressing, et bien évidemment, pour l’aspect « journées portes ouvertes », un service d’accueil, de renseignements et de visites de l’établissement, des expositions et démonstrations liées aux sections organisées par les élèves ainsi qu’un bar et un service de petite restauration. Les pré-inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 seront également possibles.

Le Green School Day est organisé par des élèves de l’école sous la supervision d’enseignants formés à l’esprit d’entreprendre et aux enjeux du développement durable.

Le projet « Green School Day » est soutenu par la Province de Hainaut et est organisé en partenariat avec le Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province de Hainaut, la Haute Ecole provinciale Condorcet, l’Observatoire de la Santé du Hainaut et l’Agence à l’Entrepreneuriat et l’Innovation.