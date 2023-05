RTL Club se met en selle pour le Tour du Giro La chaîne se lance dans le cyclisme, jusqu’ici chasse gardée de la RTBF, en diffusant le Giro, dont le favori est Evenepoel. Olivier Pirard/RTL

Par Frédéric Seront

RTL va butiner encore un peu plus dans le jardin de la RTBF. Si cela fait déjà deux décennies que le service public n’a plus l’exclusivité du ballon rond, en s’étant fait chiper par sa rivale la Ligue des Champions, puis la Coupe de Belgique ou certains matchs des Diables, désormais, c’est à un autre sport phare que la chaîne privée s’attaque, le vélo, qui était jusqu’ici l’apanage de la RTBF. Ainsi, le Giro fait son apparition dans la grille de RTL Club dès ce samedi, avec à la présentation des émissions Anne Ruwet et, aux commentaires, Mathieu Istace et deux anciens coureurs, Maxime Monfort et Yoann Offredo, en tant que consultants (notre photo). de videos « L’arrivée de Vincenzo Ciuro à la tête du service sport a donné une véritable impulsion pour nous développer », explique Anne Ruwet. « Très vite l’idée a été de rajouter un s à RTL Sports et de ne pas se limiter au seul foot. Une idée qui a fait son chemin. Et on prouve que ce ne sont pas que des paroles. On a déjà acquis des tournois de tennis. Et maintenant le Giro, qui est un événement sportif majeur. »

Concrètement, suite à l’accord signé avec Eurosport, RTL Club et RTLplay diffuseront les quatre premières étapes, la dernière ainsi qu’une étape la troisième semaine en fonction du classement de Remco Evenepoel. Mais tous les jours, à l’issue de chacune des vingt et une étapes, Anne Ruwet proposera aux alentours de 17h40 « Dans le peloton », une émission qui fera le débrief de la course du jour. « On sera là avec les consultants, il y aura le résumé, les meilleurs moments de la journée. »

Évidemment, on peut supposer qu’il y a une certaine pression. C’est qu’en matière de commentaires de courses cyclistes, la barre est placée très haut avec Rodrigo Beenkens sur la RTBF. Autant dire que RTL sera sans doute attendue au tournant par les férus de la petite reine. « C’est clair que Rodrigo a créé un lien avec le public. Il est dans le cœur de tous les amateurs de cyclisme », poursuit la journaliste. « Et je l’apprécie énormément. Il le sait. J’ai eu l’occasion de travailler avec lui quand j’étais à la RTBF. Mais l’idée, malgré tout, c’est de ne copier personne, sans quoi on perd son identité et sa spontanéité. Il faut créer notre propre identité, avec un ton différent. Et le but n’est pas de comparer. On a juste envie de faire partie de la belle épopée du cyclisme belge. Et on a mis tous les atouts de notre côté pour être à la hauteur du rendez-vous. »

Un moment important pour tout amateur de vélo, puisque Remco Evenepoel est le grand favori de ce Giro. « Ce qu’on aime à RTL Sports, c’est raconter des belles histoires à travers des personnalités fortes comme Remco. C’est un héros belge qui a rendez-vous avec l’histoire. On a beaucoup parlé d’une génération dorée en football, dont on attend toujours les résultats. Là, on peut vraiment parler d’une génération dorée en cyclisme. Remco est actuellement notre plus beau représentant, tous sports confondus ! » En tout cas, Anne Ruwet n’a pas peur de journées qui risquent d’être longues puisqu’elle continuera, à côté du Giro, de présenter notamment les soirées de Ligue des Champions. « J’aurais été déçue de ne pas être dans le dispositif. Moi, plus j’en ai, mieux c’est. Quand on m’a proposé le projet, j’ai répondu directement de façon enthousiaste. Peu importent les horaires, au sein de RTL Sports, quand on peut vivre de notre passion, c’est le principal ! »