Encore une bonne nouvelle pour le Moulin de Ferrières!

En juin 2022, la commune de Héron a répondu à un appel à projet qui vise à valoriser des biens de haute valeur patrimoniale, dans une optique de relance économique et touristique, par la création d’un centre d’interprétation de la meunerie au Moulin de Ferrières.

Datant de 1745, le Moulin de Ferrières est un des derniers moulins artisanaux encore en activité en Wallonie. La mouture s’y fait de façon traditionnelle sur meules en pierre et produit une farine d’une qualité nutritionnelle exceptionnelle.

D’importants travaux

En vue de la création d’un centre d’interprétation de la meunerie, qui permettra de conserver ce patrimoine meulier et aux visiteurs de découvrir ces techniques ancestrales, d’importants travaux de restauration et de sécurisation doivent être entrepris. Ce projet a fait l’objet d’une étude par le Bureau d’architecture Binario et constitue la 3ème phase des travaux du Moulin de Ferrières.