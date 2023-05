Super GT | Le Spadois Bertrand Baguette 9e des 450 km de Fuji

C’est devenu une tradition depuis quelques saisons, le championnat japonais Super GT organise une course en pleine semaine sur le Fuji Speedway. Un choix qui n’est pas anodin puisque la course est organisée en pleine Golden Week, une semaine de congé très importante au Japon.

Au niveau sportif, notre compatriote et champion Super GT en titre Bertrand Baguette ne vit pas le début de saison escompté. Après avoir terminé la première manche à Okayama à la sixième place, il n’a jamais vraiment été dans le rythme pour viser un bon résultat à Fuji avec son équipier japonais Kazuki Hiramine. Qualifiés en 12e position, ils ont essayé une stratégie visant à repousser au maximum les deux arrêts aux stands, sans trop de réussite. Ils ont tout de même réussi à terminer dans les points avec une 9e place finale, à plus d’une minute des vainqueurs, les Japonais Sho Tsuboi et Ritomo Miyata (Toyota).