«I Comme»: Ludovic Daxhelet va réaliser son rêve, nager avec des requins!

Il a regardé « Les dents de la mer » un million de fois tellement il est fasciné depuis l’enfance par le requin blanc. Quand il a participé à « Pékin Express », il a espéré que l’une des épreuves lui permette d’approcher de près l’animal. Car en Afrique du Sud, on peut nager avec les requins. Le rêve pour Ludovic Daxhelet ! Il l’a finalement réalisé pour « I comme » à Gansbaai, à 2 heures du Cap. C’est là que se trouve la plus grande concentration de ce type de squales.

Contrairement aux idées reçues, il n’y a aucun risque que l’on se fasse manger tout cru. La plongée est sécurisée et se fait à plusieurs dans une cage où la bête ne peut vous toucher. « Il y avait quatre, cinq requins qui tournaient autour de la cage. On nous a mis des poids de 10 à 15 kg autour de la taille pour rester en apnée pendant 1 minute à 1 mètre sous l’eau. Quand on a aperçu l’aileron, on a plongé en même temps que lui, il allait happer la nourriture. J’avoue avoir eu une appréhension », confie Ludo.