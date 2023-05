Icono Memoria: une édition du patrimoine de Tournai à tirage limité

La ville de Tournai regorge de trésors exceptionnels, parfois oubliés et souvent méconnus. Ce patrimoine est mis à l’honneur au sein de l’ouvrage iconographique réalisé par Pierre Peeters. L’artiste a eu accès à de nombreuses archives et pièces du patrimoine tournaisien les plus transcendantes pour offrir un livre d’illustrations remarquables. Reprenant également une petite sélection avec des focus sur les « Trésors classés par la Fédération Wallonie-Bruxelles », œuvres éminentes de l’histoire de la ville depuis 5.500 ans à nos jours.

Parmi les pièces du patrimoine, plusieurs sont accessibles à tous lors d’une visite au musée, certaines sont de véritables joyaux du patrimoine et visibles uniquement par les scientifiques et d’autres sont cachées, inaccessibles ou oubliées. Par exemple, Rubens, Jordaens, une Nativité, les châsses Notre-Dame et de saint Eleuthère, les vitraux, la chapelle Sainte-Marguerite… sont passés sous l’œil des objectifs macro et télé de Pierre Peeters.