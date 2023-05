«Mô, Maurane en mille temps»: déjà cinq ans qu’elle nous manque

La nouvelle en avait laissé plus d’un incrédule. Le matin du 8 mai 2018, on apprend le décès, la veille, à seulement 57 ans, de Maurane, retrouvée morte dans sa baignoire. Le 6 mai, elle participait encore à un concert dans le cadre de la Fête de l’Iris à Bruxelles. Moins de 24 heures plus tard, elle rendait son dernier souffle. L’enquête écartera la thèse du suicide ainsi que celle de la mort naturelle. L’interprète de « Sur un prélude de Bach » est décédée de manière accidentelle. L’autopsie a révélé qu’elle avait été victime d’une hémorragie interne, conséquence probable d’une lourde chute dans sa baignoire à la suite d’une consommation de médicaments. Ainsi s’est tue à jamais une des plus grandes voix de la chanson.

Depuis, Maurane n’a cependant jamais cessé d’exister dans le cœur de millions de gens. Quelques mois à peine après son décès sortait son album d’hommage à Brel, qu’elle avait enregistré avant sa disparition et qui a été finalisé sous la houlette de sa fille, Lou. La RTBF, de son côté, a rapidement réalisé un documentaire, « Mô, Maurane en mille temps », qui est rediffusé ce dimanche. Un film pour lequel la journaliste Régine Dubois a recueilli le témoignage de vingt-cinq personnalités qui ont bien connu Maurane. Catherine Lara y dit notamment : « Je trouve qu’on ne l’a pas assez aimée de son vivant. » « En France, elle était très respectée », explique Régine Dubois. « En Belgique, on avait moins conscience de la dimension qui l’entourait. Le talent est au-delà de ce qu’on imagine. Et peut-être que ce talent-là n’a pas été reconnu à sa juste valeur. »