«Les enquêtes de Morse»: place à la neuvième et ultime saison sur France 3

Préquelle de la série « Inspecteur Morse », « Les enquêtes de Morse » raconte les débuts du policier à partir du milieu des années 60. Une série dérivée qui aura finalement duré plus longtemps que le feuilleton d’origine, qui ne compte que sept saisons, alors que France 3 débute ici la saison 9 du spin-off.

Une neuvième saison, mais aussi la dernière, puisqu’il s’agit là du clap de fin, avec les trois ultimes épisodes. Comme à chaque fois, on fait un bond dans le temps d’un an. Nous sommes désormais en 1972 et le crime prend toujours de multiples formes à Oxford. Remis sur pied après avoir succombé à ses démons intérieurs, Morse va être confronté à de nouvelles enquêtes complexes avec pour toiles de fond un orchestre symphonique, une série télé policière et la rubrique nécrologique de l’« Oxford Mail ».