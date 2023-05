«Top chef»: seriez-vous taillé pour l’épreuve mythique de la guerre des restos?

Pour la première fois, les trois chefs de brigade Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet se lancent dans « La guerre des restos », face aux six candidats encore en lice. On a démêlé le vrai du faux sur cette épreuve mythique de « Top chef ».

1.Les trois restos sont testés le même soir. INFO

Cette année, le critique gastronomique François-Régis Gaudry et des habitants de Suresnes auront le sort des trois restaurants éphémères entre leurs mains. Parmi eux : celui tenu le temps d’un soir par Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet. « C’est une épreuve très difficile, je ne m’attendais pas à ça », a confié après coup ce dernier. Comme dans les saisons précédentes, les jurés d’un soir analyseront tout d’abord chaque établissement uniquement sur la lecture de son menu. Le moins convaincant ne sera même pas testé. « Ce n’est jamais facile d’écarter un resto pour lequel des candidats ont travaillé pendant 48 heures », argumente François-Régis Gaudry sur RTL. « La responsabilité est lourde. Ça me réveille la nuit. J’y repense et me demande si j’ai vraiment pris la bonne décision. » Les deux autres restos encore en lice sont ensuite testés le même soir. « Ils doivent arriver à caler leur travail dans les délais impartis pour proposer aux convives un repas chaud, sans trop d’attente », indique la production.

2.Les candidats dépensent ce qu’ils veulent pour leur resto. INTOX

Chaque groupe est limité par une enveloppe d’environ 2700 euros pour concevoir son resto : les travaux, la déco, l’art de la table, les aliments… « Mais ils répartissent cette somme comme bon leur semble », poursuit la production. « Ils ont aussi la possibilité de négocier certains prix ou de se faire prêter certaines choses. Le mobilier est loué à une société spécialisée qui le récupère une fois l’épreuve terminée. »