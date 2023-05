«Les grands esprits»: Léa Drucker, l’excellence française

Ce drame sur la violence conjugale lui a enfin valu en 2019 le César de la meilleure actrice, vingt ans après ses débuts. Depuis, elle a tenu sur ses épaules « Couleurs de l’incendie », l’adaptation du roman de Pierre Lemaitre par Clovis Cornillac, a intégré l’univers déjanté de Quentin Dupieux dans « Incroyable mais vrai », etc.

Fille de Jacques Drucker, le cadet des trois frères Drucker, et cousine de Marie Drucker, elle n’aura jamais misé sur son nom pour s’imposer. Par contre, elle n’hésite pas à soutenir son homme et père de sa fille Martha, 9 ans, le réalisateur Julien Rambaldi : elle a tourné dans presque tous ses films, notamment l’excellentissime « Les femmes du square ». On l’attend cette année encore dans « L’été dernier », qui signera le retour de la cinéaste Catherine Breillat.