Igor Ier, "crack" des pigeons, a pris sa retraite sportive

Un phénomène

« Et voilà le phénomène ! » Jean Pachla, 67 ans, a la colombophilie dans le sang, en atteste tous les cadres et trophées divers qui tapissent les murs de sa maison, à Harbonnières (est de la Somme). L’élevage de cet ancien responsable agricole affilié au club de la Colombe d’or, à Moreuil, est reconnu internationalement pour les bons résultats qu’il a engrangés au fil des années. Des résultats qui avaient permis à l’éleveur, en 2021, de terminer 5e de la coupe d’Europe sur 3 128 participants et à sa colonie d’être la 2e française sur 1 100. C’est donc avec fierté qu’il nous a présenté son « crack » avant son départ : Igor, 7 ans. Sans conteste le plus brillant de ses 250 pensionnaires.