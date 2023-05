Sa pierre picarde aide à la reconstruction de Notre-Dame de Paris

La pierre calcaire de l’Oise et de l’Aisne a été choisie pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite voici quatre ans par un terrible incendie. La pierre de Saint-Maximin, près de Chantilly, mais aussi et surtout la roche dure de Bonneuil-en-Valois (entre Compiègne et Soissons) extraite de la carrière « La Croix-Huyart » est employée pour cette grande œuvre.

« La Croix-Huyart fournit les pierres dures nécessaires à la reconstruction des arcs des voûtes effondrées et à la restauration des murs-bahuts. Pour sécuriser les approvisionnements et les coûts, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage du chantier, a fait le choix dès le printemps 2022 de procéder à un achat direct auprès de cette carrière qui s’est avérée être la seule à pouvoir fournir le type de pierre nécessaire, précise la communication. Les autres carrières sont choisies dans le cadre d’approvisionnements indirects, par les tailleurs de pierre retenus à l’issue des procédures d’appels d’offres. »