L’arrêté royal octroyant ses armoiries à Villers-Poterie était en possession d’un particulier, il a été remis à la Commune

La détention et la vente de document public sont illégales. Il arrive cependant que ce type de documents se retrouve dans les mains de particuliers, sur des brocantes et des groupes de vente. « La période de la fusion des communes et des déménagements des archives d’une commune à la commune principale ou de locaux à d’autres lieux d’archivage a été une période malheureusement propice à la disparition de documents importants sur le plan historique ou du point de vue de l’utilité administrative », indique-t-on à Gerpinnes.

Armoireries de Villers

C’est le cas de l’exemplaire officiel de l’arrêté royal du 1er mars 1962 octroyant ses armoiries à l’ancienne commune de Villers-Poterie. Ce n’est pas la première fois que la commune de Gerpinnes est confrontée au problème. « Fort heureusement les Archives de l’État ont pu récupérer ce document auprès de la personne qui le possédait. Celle-ci était d’ailleurs ravie d’avoir contribué à le sauver. »