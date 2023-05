Sandrine et son compagnon ont demandé à un conducteur de ralentir «vu la présence d’un château gonflable et d’enfants»: «Nous avons reçu des coups de poing et de pied…»

Mardi, Sandrine et Gerben ont été victimes d’une terrible agression dans leur rue, la rue Ransfort à Molenbeek. Le couple a simplement exhorté un conducteur à ralentir et s’est retrouvé roué de coups. Gerben s’est livré sur cette malheureuse expérience sur son compte Facebook.

« Sandrine et moi avons été violemment attaqués hier dans notre rue par un frimeur que nous encouragions à ralentir, notamment vu la présence d’un château gonflable et d’enfants. Nous avons tous les deux reçu des coups de poing et de pied. Les dommages physiques ne sont pas trop graves. Sur le plan mental, par contre, c’est un peu plus difficile. Malgré le soutien des passants, on se retrouve soudain quand même un peu seul. L’enquête est maintenant entre les mains de la police. Nous sommes plutôt rassurés. Il se trouve qu’une partie des faits a été filmée par hasard », écrit le Molenbeekois de 51 ans.