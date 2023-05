L’ASBL Esenca s’installe au cœur du quartier Harmegnies de La Sambrienne à Charleroi-Nord

L’ASBL Esenca (anciennement ASPH) existe depuis plus de 100 ans. Association pour personnes en situation de handicap de Solidaris, elle cherchait de nouveaux locaux où développer ses diverses activités. C’est au sein d’un quartier de La Sambrienne qu’elle a pu s’installer et créer un espace d’information, d’aide, d’échange et d’accompagnement. « Depuis plus de 100 ans, la compétence de ce service n’est plus à démontrer. Ce sera donc un atout pour nos locataires en situation de handicap. »

Sur le terrain, Esenca informe et accompagne les personnes en situation de handicap sur la santé et le bien-être, les soins de santé et la législation les concernant. Le local, loué à des conditions avantageuses par La Sambrienne, lui permet de créer de nouvelles activités, au cœur du milieu de vie des personnes : atelier tricot, groupes d’échange ou d’expression artistique, séances d’infos ou balades…