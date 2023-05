Basket | A Mont-sur-Marchienne, on a au moins le courage d’assumer une filouterie… nécessaire !

Une bonne explication entre hommes plus tard, sous l’égide du président devenu honoraire Jean-Marie Milano, le plus « bonhomme » des trois, nous repartions d’un excellent pied pour une collaboration s’avérant bonne pour toutes les parties, en toute franchise permanente.

Dimanche dernier, Vitali s’est retrouvé sous les feux de la rampe en assumant pleinement un tour de passe-passe réglementaire réalisé pour le bien de son cher club de l’Olympic. Une fois l’info connue, je me demandais justement quelle serait sa position en service après-vente et elle fut conforme à la personnalité de l’homme qu’il m’a été donné de découvrir au fil du temps, c’est-à-dire entier et ne reculant pas dans l’adversité.