Le fabricant de lessive et colles Henkel a cédé ses activités russes

Henkel, qui emploie plus de 50.000 personnes dans le monde, avait annoncé en avril 2022 sa décision de cesser ses activités commerciales en Russie à la suite de la guerre déclenchée contre l’Ukraine.

Il avait dans un premier temps stoppé toutes ses campagnes promotionnelles et autres investissements en Russie mais maintenu la vente et la production dans ce pays où il s’était installé il y a plus de 30 ans.