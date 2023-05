À Pont-à-Celles, le ruisseau du Buzet a été «soigné» sur 6 kilomètres pour éviter les risques d’inondation

Entamés à l’automne 2022, le chantier est aujourd’hui achevé. Ces travaux visaient à permettre une meilleure capacité hydraulique du ruisseau, pour limiter au maximum les risques d’inondations pour les citoyens. Un travail d’entretien et de nettoyage en profondeur du cours d’eau provincial a été effectué principalement par l’enlèvement d’entraves, d’atterrissements, ou encore par l’abattage d’arbres dits problématiques.

En amont, le Buzet est classé en 3e catégorie. Il passe, par conséquent, non plus sous gestion provinciale mais sous gestion communale. Dans son rôle supracommunal et en qualité d’auteur de projets, Hainaut Ingénierie Technique a également effectué, à la demande de la Commune de Pont-à-Celles, l’entretien de cette partie du Buzet.