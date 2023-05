Sur le marché à terme londonien, le prix de l’once d’or (31,1 grammes) a atteint 2.062,99 dollars, avant de reculer quelque peu. Il s’agit de son niveau le plus élevé depuis un an. Le record absolu s’élève à 2.075 dollars et remonte à l’été 2020.

Une pause dans la hausse des taux est de nature à renforcer l’attrait de l’or aux yeux des investisseurs, davantage tentés de délaisser les actifs à taux fixe.