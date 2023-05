Quatre jeunes Liégeois, dont un policier, mènent une expédition punitive à Leval: ce n’était pas le bon voleur!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En mai 2021, Grégory s’aperçoit que la remorque de son beau-frère a disparu, elle est généralement entreposée devant chez lui. Il lance immédiatement ses recherches sur les sites de revente de seconde main et retrouve rapidement l’engin. Il prend alors rendez-vous avec le vendeur, Emmanuel, de Leval-Trahegnies et prévient son beau-frère ainsi que deux amis. L’idée est d’aller récupérer la remorque: « On voulait aller sur place, appeler la police locale et les laisser gérer l’intervention. Je voulais que tout se fasse dans les règles », dit-il devant le tribunal. Il reconnaît cependant avoir vérifié qui était Emmanuel au Registre national mais aussi en BNG… « Mais ça ne m’a servi à rien. Mon beau-frère avait déjà fourni les coordonnées du voleur à la police ».