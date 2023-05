«Tout est fait pour que l’on s’y sente au mieux»: le commissariat de Strépy devrait être terminé d’ici la fin de l’année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La proximité reste très importante à la police. En investissant 1.344.000 € pour un nouveau commissariat à Strépy, la Ville de La Louvière le prouve. « Plutôt que de rénover l’actuel commissariat de Bracquegnies, nous avons fait le choix d’en construire un nouveau. Il y avait des travaux trop importants à réaliser. L’actuel bâtiment n’est, par exemple, pas accessible aux personnes à mobilité réduite », a indiqué Jacques Gobert, bourgmestre, lors la pose symbolique de la 1ère pierre.

Les travaux ont débuté à la mi-mars. - DC

Des logements dans l’ancien commissariat

Une fois que ce nouveau commissariat sera opérationnel, le bâtiment situé sur la place de Bracquegnies se transformera en logements avec toutefois, un local réservé à l’antenne administrative houdinoise de la Ville de La Louvière. « Nous avons cédé le bâtiment au Fonds du Logements qui nous laisse un local pour l’antenne pour quelques années. Celle de la rue des Trieux devient vraiment trop vétuste. »

Six policiers et leurs deux responsables travailleront dans le nouveau bâtiment. - DC

Six agents et leurs deux responsables occuperont ce nouvel espace, qui sera quasiment autonome en énergie grâce notamment à la pose de 103 panneaux photovoltaïques. « La sécurité y sera assurée. Il est à noter que, comme le bâtiment ne sera pas accessible 24h sur 24, il sera possible de contacter le commissariat central (rue de Baume) via un interphone. Comme cela, même les personnes qui n’ont pas de GSM pourront entrer en contact avec la police », a indiqué Eddy Maillet, chef de zone.

Le bâtiment se situera au plein coeur de la cité, rue de la Renaissance. - DC

Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre la société de construction Mignone et celle d’architecture Carré 7.