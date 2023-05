La pénurie de personnel dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration se poursuit: «Nous essayons différentes recettes pour susciter l’intérêt»

Pour y remédier, le VDAB, Horeca Forma et la ville d’Anvers organisent à nouveau le projet « Hospitality Heroes », un projet de formation et d’emploi dans le cadre duquel les nouveaux arrivants parlant une langue étrangère, les bénéficiaires d’un revenu d’intégration et les réfugiés reconnus sont initiés à un emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Hospitality Heroes permet à plus de 100 personnes de goûter à différentes formations : assistant d’étage, service d’étage, techniques de lavage de vaisselle ou assistant de cuisine. « En collaboration avec nos partenaires, nous essayons littéralement différentes recettes pour susciter l’intérêt des gens pour un emploi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration », explique Erica Caluwaerts, échevine d’Anvers. « Nous essayons également d’aider les personnes qui n’ont pas encore atteint le VDAB à trouver un emploi dans le secteur de l’horeca. »