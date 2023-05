Le Standard et Anderlecht dans la course pour signer un joueur de Tottenham!

Comme l’indique le toujours très bien informé Fabrizio Romano, le Sporting d’Anderlecht s’intéresse beaucoup au profil de l’Anglais Romaine Mundle, un droitier capable d’évoluer sur les deux flancs. Agé de 20 ans, Mundle arrive en fin de contrat en juin du côté de Tottenham, le club où il est formé depuis ses cinq ans. Chez les Spurs, on espère encore lui faire signer un nouveau contrat mais le garçon voudrait avoir des garanties en matière de temps de jeu.

Mundle n’a jamais disputé la moindre minute avec l’équipe première de Tottenham même si cela s’est rapproché ces derniers mois. En s’illustrant en Premier League 2 – le championnat des U21 où il en est à 7 but et 4 assists en 23 matchs –, Romaine Mundle s’est fait une place dans le noyau A pour les entraînements de la semaine et à quelques reprises sur la feuille de match en championnat. Sans donc avoir eu l’honneur de vivre ses premières minutes.