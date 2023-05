Les Namourettes redémarrent ce samedi à Namur

Les Namourettes reprennent leurs activités ce week-end à Namur. « La saison démarre plus tôt, ce samedi dès 10h», indique Anne Barzin, échevine du Tourisme.

Traditionnellement, les bateaux naviguent les week-ends de juin et septembre, et tous les jours en juillet et août. Mais cette année, les bateaux seront aussi accessibles les week-ends et jours fériés de mai. De plus, les samedis en juillet et août, l’exploitation se terminera une heure plus tard, à 19h. Enfin, en septembre, les Namourettes navigueront aussi tous les mercredis de 14h à 18h.