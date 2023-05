La fin d’un site de vente en ligne très connu en Belgique: «Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes», 141 emplois menacés

Cette annonce met en péril 141 emplois.

« Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. D’abord, nous sommes actifs sur un marché où la concurrence est de plus en plus forte, et où la pression sur les prix et les services s’intensifie, surtout face à de grands acteurs comme Amazon.com ou Bol.com, plus près de chez nous. Ensuite, nos coûts structurels restent beaucoup trop élevés par rapport à notre chiffre d’affaires. Enfin, il y a le climat économique défavorable qui pèse sur le pouvoir d’achat du consommateur », justifie Yves Moens, administrateur délégué d’Unigro. Ce dernier assure vouloir mener un « dialogue constructif » avec les syndicats « tout au long de la procédure » de licenciement collectif.